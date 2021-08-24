Apple готовит новый процессор для Mac Mini

В прошлом году Apple выпустила новый Mac Mini на базе собственного процессора Apple M1. Теперь стали появляться сообщения о том, что технический гигант из Купертино работает над преемником чипсета M1, получившим название Apple M1X. В сообщениях утверждается, что Apple также работает над новой версией Mac Mini, которая будет оснащена новым чипсетом M1X. Последняя разработка указывает на то, что продукт может быть запущен в ближайшие месяцы. Обратите своё внимание на тот факт, что чипсет M1X еще не был анонсирован Apple, но, судя по тому, что известно на текущий момент, чипсет считается более продвинутой версией M1. Помимо Mac Mini, он будет работать на других устройствах Mac, включая будущие модели MacBook Pro. При этом никакой информации о характеристиках данного процессора нет, как и об особенностях системы-на-кристалле, которая будет использоваться.

С другой стороны, ожидается, что Apple изменит дизайн Mac Mini и добавит больше портов, в том числе порт магнитного питания, чтобы подключать зарядку было проще.Ещё инсайдеры говорят, что продукт ориентирован на опытных пользователей, так что внутри будет 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. При этом речь идёт про базовую версию компьютера, которая будет продаваться за 1299 долларов. Учитывая обновленные характеристики и целевую аудиторию, цена M1X Mac Mini будет выше по сравнению с текущим Mac Mini на базе M1. Таким образом, текущая модель останется, даже если будет запущена более производительная версия.