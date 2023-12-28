Apple готовит новую колонку HomePod с выпуклым дисплеем

Apple работает над технологией генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в новые гаджеты уже в следующем году. А теперь появились отчёты о том, что Apple, возможно, работает над новой умной колонкой HomePod с изогнутым ЖК-экраном, которая будет работать на этом самом искусственном интеллекте. Будущая версия HomePod имеет кодовое имя B720 и, судя по данным инсайдеров, новинка сохраняет общий дизайн оригинальной HomePod. Однако верхняя часть умного динамика получит изогнутый (выпуклый) ЖК-экран, на котором будут отображаться элементы управления и, возможно, дополнительный контент.

Это было бы крайне логичным шагом, потому что производитель уже очень давно не вносит изменений в умную колонку, так как устройство и так продаётся в целом неплохо — это не тот продукт, на котором производитель делает большие деньги, но всё же прибыль с этого сегмента есть. И хотя это кажется незначительным обновлением по сравнению с текущей версией HomePod, предположительно, компания планирует сделать приложения Apple Music и Apple Podcast совместимыми с новым выпуклым ЖК-экраном. Этот дисплей будет показывать размытые анимации на основе цвета обложки альбома во время проигрывания, что теоретически может привлечь внимание аудитории. Кроме того, технология искусственного интеллекта позволит существенно повысить спрос на рынке — многие захотят попробовать передовую технологию, а для этого колонка подходит лучше всего.