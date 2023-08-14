Apple готовит очень мощную версию чипа M3 Ultra

По информации издания Bloomberg, компания Apple проводит испытания чипа M3 Ultra с существенным приростом производительности процессора за счёт архитектуры с 32 ядрами вместо 24 ядер в процессоре M2 Ultra. Также инсайдеры заявили, что внутренние тесты компании Apple показывают базовую конфигурацию процессора с 64 ядрами видеоядра и версию максимальной производительности с 80 ядрами видеоядра, которая будет установлена исключительно во флагманском решении компании. Стоит напомнить, что сейчас уже доступны компьютеры Mac с чипом M2 Ultra с 60-ядерной или 76-ядерной конфигурацией видеоядра, что делает следующую версию чипа более производительной по сравнению с прошлым поколением, но, конечно, топовая версия текущего чипа будет мощнее базовой версии процессора нового поколения.

Впрочем, это не означает, что компьютеры с новым чипом в базовой комплектации будут слабыми в плане производительности — это, безусловно, не так. Процессор M2 Ultra в Mac Studio уже показывает отличные результаты, и, честно говоря, даже ноутбуки MacBook Pro с чипом M2 Max настолько мощные, что компания теперь не знает как продавать компьютеры Mac Pro. При этом инсайдеры уверены, что новый процессор будет установлен в компьютере, который поступит в продажу только весной 2024 года, то есть через полгода с момента появления этой информации. И на самом деле это имеет смысл, потому что чип будет очень мощным и текущие конфигурации ноутбуков перестанут интересовать покупателей.
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