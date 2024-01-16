Apple готовит совершенно новые iPad Pro

В прошлом году Apple не смогла (или не захотела) представить новый iPad, да и годовая выручка компании отражала снижение спроса на планшеты в целом — пользователи не горели желанием покупать такую технику. Кроме того, специалисты уверены, что общая выручка от iPad упала из-за отсутствия инноваций со стороны Apple — компания не делает ничего нового уже несколько поколений, просто повышая производительность планшета за счёт нового чипа. Тем не менее, если верить инсайдерам, у компании большие планы относительно линейки планшетов iPad Pro, которая ожидается к выпуску в ближайшие месяцы. Одним из значительных изменений в линейке iPad Pro является установка OLED-дисплеев и переработанный корпус.

У более крупной модели iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма в настоящее время используется дисплей с технологией miniLED, в то время как более маленькая 11-дюймовая модель имеет стандартный LCD-дисплей. С предстоящим обновлением ожидается, что Apple внедрит OLED-дисплеи в обе модели iPad Pro. Это положит конец дискриминации со стороны компании в отношении 11-дюймовой версии, поскольку и она также носит название Pro, но поставляется с устаревшим дисплеем. К сожалению, пока что никаких новых данных относительно этого вопроса нет — компания активно работает над модернизацией планшетов, дабы они привлекали внимание потенциальных покупателей. Ведь если после анонса окажется, что у планшетов нет ничего интересного, то продажи опять упадут — а это возможность для конкурентов.
Защищенный планшет Fossibot DT2 появился в продаже …
Компания Fossibot дала старт продажам представленного несколько дней назад планшета Fossibot DT2, который…
Новый Huawei MatePad Pro 11 представят 28 ноября …
Компания Huawei объявила, что официальный релиз нового планшета MatePad Pro 11 состоится 28 ноября. По пр…
Планшет Xiaomi Pad 7 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2…
Планшеты серии Xiaomi Pad 6 были представлены только в апреле этого года, но авторитетный инсайдер Digita…
Планшет Oppo Pad Neo оценили в 260 долларов …
Компания Oppo выпустила в Малайзии планшет среднего уровня Oppo Pad Neo, который оценен на местном рынке …
Представлена читалка ONYX BOOX Volta 5…
В последнее время электронные читалки пользуются повышенным спросом, потому что это банально дешевле — хо…
OnePlus Open оказался автономнее Galaxy Z Fold5 и Pixel Fold…
Профильное издание Phone Arena опубликовало сравнение автономности складного смартфона OnePlus Open с Sam…
Huawei MatePad Pro 11 2024 появился в продаже …
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу планшет MatePad Pro 11 2024, который был представлен чуть б…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2024 оценен в 122 доллара …
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad 2024, которую уже можно предзаказать …
Недорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4GНедорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4G
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 ГцОбзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц
Недорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4GНедорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4G
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 ГцОбзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для домаОбзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor