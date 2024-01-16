Apple готовит совершенно новые iPad Pro

В прошлом году Apple не смогла (или не захотела) представить новый iPad, да и годовая выручка компании отражала снижение спроса на планшеты в целом — пользователи не горели желанием покупать такую технику. Кроме того, специалисты уверены, что общая выручка от iPad упала из-за отсутствия инноваций со стороны Apple — компания не делает ничего нового уже несколько поколений, просто повышая производительность планшета за счёт нового чипа. Тем не менее, если верить инсайдерам, у компании большие планы относительно линейки планшетов iPad Pro, которая ожидается к выпуску в ближайшие месяцы. Одним из значительных изменений в линейке iPad Pro является установка OLED-дисплеев и переработанный корпус.

У более крупной модели iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма в настоящее время используется дисплей с технологией miniLED, в то время как более маленькая 11-дюймовая модель имеет стандартный LCD-дисплей. С предстоящим обновлением ожидается, что Apple внедрит OLED-дисплеи в обе модели iPad Pro. Это положит конец дискриминации со стороны компании в отношении 11-дюймовой версии, поскольку и она также носит название Pro, но поставляется с устаревшим дисплеем. К сожалению, пока что никаких новых данных относительно этого вопроса нет — компания активно работает над модернизацией планшетов, дабы они привлекали внимание потенциальных покупателей. Ведь если после анонса окажется, что у планшетов нет ничего интересного, то продажи опять упадут — а это возможность для конкурентов.