Apple готовит улучшенный A15 Bionic для слабых флагманов

Согласно последнему отчету, «улучшенная» версия Apple A15 Bionic может появиться для iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Как известно большинству наших читателей, технологический гигант может изменить свою стратегию, оснастив более премиальные модели iPhone более быстрым и энергоэффективным кремнием, которым в данном случае будет A16 Bionic для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В отчете, опубликованном Тимом Хиггинсом в The Wall Street Journal, рассказывается об этом «улучшенном» A15 Bionic. Ранее мы заявляли, что тот же кремний будет использоваться в упомянутых выше моделях и обеспечит немного более высокую производительность, чем A15 Bionic, работающий в моделях iPhone 13. К сожалению, в данном случае Хиггинс не выделил каких-либо атрибутов этого чипсета, которые придавали бы его «расширенные» возможности. Напомним, что в 2021 году Apple представила две версии A15 Bionic.

Одна с 4-ядерным графическим процессором предназначалась для более дешевых iPhone 13 и iPhone 13 mini, а вариант с 5-ядерным графическим процессором был зарезервирован для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Эта разница в одном ядре графического процессора означала, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили 55-процентный прирост производительности по сравнению с графическим процессором A14 Bionic. Для сравнения, iPhone 13 и iPhone 13 mini добились лишь скромного прироста производительности на 15 процентов. Кроме того, по умолчанию высокопроизводительные процессорные ядра A15 Bionic работали на частоте 3,23 ГГц, но по какой-то причине эти ядра были понижены до 2,99 ГГц при работе в iPad mini 6, поэтому технически было три версии. Даже если Apple применит растянутую маркетинговую тактику и поместит термин «улучшенный» рядом с A15 Bionic для iPhone 14 и iPhone 14 Plus, это не изменит того факта, что компания повторно использует старый кремний для экономии средств.