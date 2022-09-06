Apple готовит улучшенный A15 Bionic для слабых флагманов

Одна с 4-ядерным графическим процессором предназначалась для более дешевых iPhone 13 и iPhone 13 mini, а вариант с 5-ядерным графическим процессором был зарезервирован для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Эта разница в одном ядре графического процессора означала, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили 55-процентный прирост производительности по сравнению с графическим процессором A14 Bionic. Для сравнения, iPhone 13 и iPhone 13 mini добились лишь скромного прироста производительности на 15 процентов. Кроме того, по умолчанию высокопроизводительные процессорные ядра A15 Bionic работали на частоте 3,23 ГГц, но по какой-то причине эти ядра были понижены до 2,99 ГГц при работе в iPad mini 6, поэтому технически было три версии. Даже если Apple применит растянутую маркетинговую тактику и поместит термин «улучшенный» рядом с A15 Bionic для iPhone 14 и iPhone 14 Plus, это не изменит того факта, что компания повторно использует старый кремний для экономии средств.