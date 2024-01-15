Apple готовится к старту продаж шлема Vision Pro…

Например, поскольку это совершенно новое устройство, Apple должна убедиться, что оно подходит по размеру головы перед тем, как вы его примерите. Компания также должна рассмотреть возможность внедрения корректирующих линз для тех, кто носит очки. Следовательно, 25-минутная демонстрация для Vision Pro является важной для клиентов на момент запуска — если всё пройдёт плохо, то пользователь просто больше не посмотрит в сторону этого продукта. Чтобы всё прошло хорошо, перед демонстрацией Vision Pro сотрудник Apple выполнит сканирование лица клиента, подобно тому, как это происходит в приложении Apple Store. Сканирование лица определит размер Light Seal, ободка и подушек, дабы конструкция села удобно, ничего не давило и не пережимало.