Apple готовится к старту продаж шлема Vision Pro

Шлем дополненной реальности Vision Pro от Apple поступит в продажу 2 февраля текущего года, а предварительные заказы откроют уже 19 января. Инсайдеры рассказали, что компания уже обучила сотрудников Apple Store для успешного запуска нового продукта и указала им, как правильно направлять пользователей, чтобы они могли принять осознанное решение покупки столь дорогого гаджета. Согласно полученным данным, потенциальным покупателям Vision Pro придётся пройти 25-минутную демонстрацию в Apple Store, на которой будет показано, как использовать устройство, что уже само по себе немного странно. С другой стороны, нужно понимать, что Apple должна учесть множество аспектов, прежде чем предложить Vision Pro пользователям.

Например, поскольку это совершенно новое устройство, Apple должна убедиться, что оно подходит по размеру головы перед тем, как вы его примерите. Компания также должна рассмотреть возможность внедрения корректирующих линз для тех, кто носит очки. Следовательно, 25-минутная демонстрация для Vision Pro является важной для клиентов на момент запуска — если всё пройдёт плохо, то пользователь просто больше не посмотрит в сторону этого продукта. Чтобы всё прошло хорошо, перед демонстрацией Vision Pro сотрудник Apple выполнит сканирование лица клиента, подобно тому, как это происходит в приложении Apple Store. Сканирование лица определит размер Light Seal, ободка и подушек, дабы конструкция села удобно, ничего не давило и не пережимало.
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