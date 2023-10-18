Apple готовится существенно обновить компьютер iMac

Инсайдеры заявили, что процессор M3 от Apple изначально должен был появиться в этом году с улучшенными характеристиками и более высокой производительностью в рамках новых ноутбуков MacBook Air. Однако по новым данным, которые появились сегодня ночью, запуск передового процессора отложен до 2024 года. Компания может обновить свои модели MacBook Air и более производительные MacBook Pro одновременно, но и на этом компания, вероятно, не остановится. Дело в том, что компания Apple давно не обновляла 24-дюймовый iMac и теперь, вероятно, самое время этим заняться. Поставщики секретной информации уверены, что компания работает над новой моделью 24-дюймового iMac с более производительными компонентами на базе процессора нового поколения.

Эту информацию опубликовал достаточно известный и надёжный инсайдер Минг-Чи Куо, который ранее предсказал почти все новинки компании, так что, вероятно, есть большая вероятность того, что он окажется прав. И на самом деле это отличные новости, потому что новый чип M3 от Apple изготовлен на 3-нм процессе TSMC, который потребляет меньше энергии при предоставлении более высокой производительности. Конечно, это преимущество больше интересно в ноутбуках и планшетах, чем в десктопном компьютере, но, с другой стороны, если десктопный ПК предоставляет более высокую производительность и при этом потребляет меньше энергии, то это явно никого не огорчит в конечном итоге. Вопрос только в росте цены на этот компьютер.