Apple хочет внедрить свою ОС в автомобили

Вскоре ваш iPhone может быть полезен не только для ответа на звонки и добавления музыкальных композиций в автомобиле. Источники Bloomberg утверждают, что Apple разрабатывает технологию под кодовым названием IronHeart, которая позволит вам использовать свой iPhone для управления климатической системой, радио, сиденьями и даже комбинациями приборов. Например, вам не придется переключаться между CarPlay и информационно-развлекательным программным обеспечением вашего автомобиля только для того, чтобы согреться в машине, например. По словам информаторов, IronHeart все еще находится на ранней стадии разработки и потребует партнерских отношений с автомобильными брендами. Сама же Apple отказалась от комментариев. Подобная инициатива может расширить присутствие Apple в автомобилях. Хотя это не обязательно является частью стратегии компании в отношении электромобилей, о которой давно ходят слухи, это может дать компании опыт работы с большим количеством аспектов автомобилей и помочь в разработке любых собственных проектов.

Другой вопрос, примут ли автопроизводители эту концепцию. Все же производителям автомобилей не очень выгодно, чтобы в их транспортных средствах работала операционная система другой компании — это делает компании зависимыми от других производителей. Но, конечно, будем надеяться, что данная конкуренция приведет к тому, что автомобили получат современные решения с более плавным интерфейсом и большим набором функций.