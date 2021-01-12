Apple и Hyundai Motor достигнут соглашения по Apple Car к марту

Hyundai Motor ведет переговоры с Apple о реализации амбициозного проекта технологического гиганта по созданию собственного беспилотного транспортного средства, которое именуется как Apple Car.

Если верить утечкам в сети, то обе компании - Hyundai Motor и Apple, могут достичь соглашения о производстве Apple Car к марту этого года. Также добавлено, что производство может начаться уже в 2024 году. Компании надеются произвести около 100000 автомобилей в 2024 году, а в конечном итоге планируется достичь цели производства 400 000 автомобилей в год.

Компания Apple планирует использовать новую специальную аккумуляторную технологию для будущего Smart Car. А вот часть разработки комплектующих для автомобиля будет проходить на мощностях Hyundai Motors в США.
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