Apple и Hyundai Motor достигнут соглашения по Apple Car к марту

Hyundai Motor ведет переговоры с Apple о реализации амбициозного проекта технологического гиганта по созданию собственного беспилотного транспортного средства, которое именуется как Apple Car.

Если верить утечкам в сети, то обе компании - Hyundai Motor и Apple, могут достичь соглашения о производстве Apple Car к марту этого года. Также добавлено, что производство может начаться уже в 2024 году. Компании надеются произвести около 100000 автомобилей в 2024 году, а в конечном итоге планируется достичь цели производства 400 000 автомобилей в год.

Компания Apple планирует использовать новую специальную аккумуляторную технологию для будущего Smart Car. А вот часть разработки комплектующих для автомобиля будет проходить на мощностях Hyundai Motors в США.