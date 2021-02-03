Apple и Kia близки к подписанию сделки на производство электромобилей

Компании Apple и Kia близки к сделке, по которой гигант из купертино инвестирует 3,6 миллиарда долларов США для производства электромобилей в будущем.

Компания Apple, по-видимому планирует сотрудничать с дочерней компанией Hyundai, Kia, на своей производственной площадке в Джорджии, США. Apple склоняется к Hyundai как к своему основному партнеру, чтобы начать производство автомобилей. Основная причина этого связана с платформой электромобилей автомобильного гиганта E-GMP , а также с его производственными мощностями в США и предполагаемой способностью начать производство к 2024 году. Компания Kia будет отвечать за управление производством и производственным процессом.

Производитель iPhone ожидает, что его крупное инвестиционное производство электромобилей начнется к 2024 году. Дальнейшие цели компании Apple являются достигнуть 100 000 автомобилей, производимых в год, с дальнейшим расширением производства до 400 000 единиц в год.
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