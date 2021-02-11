Apple и Samsung крупнейшие заказчики полупроводниковой продукции в 2020 году

Согласно отчетам опубликованным в сети, компания Apple сохранил свои позиции в качестве покупателя полупроводниковых чипов №1 в 2020 году, на долю которого приходится около 11,9% всего мирового рынка.

Компания Samsung Electronics базирующаяся в Южной Корее, заняла второе место с долей рынка 8,1% в 2020 году, что на 20,4% больше, чем в предыдущем году.

Компания Huawei, который в настоящее время является объектом ряда торговых ограничений, введенных Соединенными Штатами, занял третье место с долей рынка в 4,2 процента.

Компании Apple удалось сохранить лидирующую позицию в основном благодаря продолжающемуся успеху AirPods , особому спросу на устройства Mac и iPad, а также увеличению потребления флэш-памяти NAND.

Комментарии и отзывы Apple
Обзоры:
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Новости:
TSMC оценивает выручку в 12,68 млрд долларов за 4 квартал 2020 года

Тайваньская TSMC уже движется к производству 3- нм полупроводниковых чипов следующего поколения. После мн...
TSMC произведет 3-нм чипы для Intel в 2022 году

Согласно сообщению тайваньских СМИ, Intel заключила контракт на аутсорсинг с Taiwan Semiconductor Manufac...
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 5000

Официально анонсированы мобильные процессоры 5000-й серии компании AMD. ...
Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизацииОбзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации
Лучший блок питания. be quiet! System Power 9 600WЛучший блок питания. be quiet! System Power 9 600W
Обзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-печьОбзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-печь
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информатором
Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60
Опубликована официальная распаковка Sams...
Опубликована официальная распаковка SamsКомпания Samsung опубликовала официальную распаковку флагманских смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Gal...
Представлена материнская плата линейки P...
Представлена материнская плата линейки PASRock представила модельный ряд материнских плат на новом чипсете. ...
Корпус Thermaltake Divider 300TG оценен ...
Корпус Thermaltake Divider 300TG оценен Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Divider 300TG, которая может похвастаться ...
Глобальная версия Nubia Red Magic 5S под...
Глобальная версия Nubia Red Magic 5S подГлобальная версия геймерского смартфона Nubia Red Magic 5S вышла прошлой осенью по цене в 580 евро за 8 Г...
Apple Car может появиться уже в следующе...
Apple Car может появиться уже в следующеУже несколько лет ходят слухи о будущем автомобиле Apple Car. Согласно отчетам, компания перенесла план и...
Motorola Edge S уже активно продается...
Motorola Edge S уже активно продаетсяMotorola Edge S был официально выпущен в продажу день назад с 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления ...
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр ...
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр В начале года на выставке CES 2020 были впервые представлены TWS-наушники Edifier GM6, позиционируемые ка...
Huawei Watch GT 2 Pro получили калькулят...
Huawei Watch GT 2 Pro получили калькулятСетевые источники сообщили о том, что для смарт-часов Huawei Watch GT 2 Pro выпущено очень полезное прило...
В Minecraft 600 миллионов активных игрок...
В Minecraft 600 миллионов активных игрокОдна из игр, которая не перестает удивлять своей популярностью, это, конечно же, Minecraft. Новые данные ...
Гибкий смартфон Huawei Mate X2 засветилс...
Гибкий смартфон Huawei Mate X2 засветилсКитайские регуляторы сертифицировали складной смартфон Huawei Mate X2, который еще не был представлен офи...
Электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2...
Электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2Китайская компания Xiaomi официально официально представила электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Merc...
В 2021 выйдет четыре смартфона Nokia с п...
В 2021 выйдет четыре смартфона Nokia с пНа данный момент HMD Global продает только один смартфон с поддержкой 5G — это Nokia 8.3 5G, который такж...
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего домаОбзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего дома
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкойОбзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходникамиОбзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor