Apple и Samsung крупнейшие заказчики полупроводниковой продукции в 2020 году

Согласно отчетам опубликованным в сети, компания Apple сохранил свои позиции в качестве покупателя полупроводниковых чипов №1 в 2020 году, на долю которого приходится около 11,9% всего мирового рынка.

Компания Samsung Electronics базирующаяся в Южной Корее, заняла второе место с долей рынка 8,1% в 2020 году, что на 20,4% больше, чем в предыдущем году.

Компания Huawei, который в настоящее время является объектом ряда торговых ограничений, введенных Соединенными Штатами, занял третье место с долей рынка в 4,2 процента.

Компании Apple удалось сохранить лидирующую позицию в основном благодаря продолжающемуся успеху AirPods , особому спросу на устройства Mac и iPad, а также увеличению потребления флэш-памяти NAND.