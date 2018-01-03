Apple iMac Pro трудно ремонтировать

Ремонтировать Apple iMac Pro будет весьма трудно - студия iFixit решила разобрать компьютер и получила весьма неутешительные результаты. Для ремонта или апгрейда этого компьютера вам придется потратить достаточно много времени и сил - некоторые элементы прикручены совершенно уникальными винтами и открутить их можно лишь после покупки специфических отверток, либо повредить компьютер. Далее, экран моноблока приклеен к корпусу лентой. Приклеен, Карл! Не на магнитах, винтах или чем-то еще, а на самой обычной ленте, вроде двухстороннего скотча, который после снятия дисплея нужно менять. Так же, стоит отметить, внутри можно заменить только ОЗУ и память, процессор хотя и снимается, но с другой моделью компьютер просто не будет работать. А память от SanDisk еще попробуй подбери - только заказывать нужно специальную модель.