Apple iMac продают с бракованной подставкой

Если вы следите за рынком современных технологий, то знает, что компьютеры компании Apple достаточно дорогие, но взамен они предоставляют максимальный уровень качества, надежности и долговечности. К сожалению, в последнее время происходит достаточно много событий, которые указывают на совершенно иную сторону качества компании Apple. Например, в интернете появилось огромное множество жалоб пользователей о том, что их новый компьютер iMac поставляется с бракованной подставкой, из-за чего устройство находится на столе в перекошенном состоянии. Это довольно сложно заметить, но если вы присмотритесь, то увидите разницу по высоте левой и правой стороны дисплея относительно стола. Но при помощи совершенно стандартной линейки, которая есть буквально у каждого, можно определить, что монитор расположен не четко по горизонтали.

Из-за бракованной подставки, которая идет в комплекте и которую пользователь покупает вместе с компьютером, дисплей устройства находится под неправильным углом относительно рабочей поверхности. Левая сторона находится на высоте 7,5 см от стола, тогда как правая сторона монитора возвышается над столом на уровне 8 см. Соответственно, если смотреть на монитор, который стоит на столе, то вы будете замечать перекос устройства на половину сантиметра. Пока что сама компания никак не отреагировала на данные жалобы, но это явно аппаратная проблема, которую решить патчем точно не выйдет. Возможно, компания проведет масштабную акцию по возврату данных компьютеров.
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