Apple iOS 14 будет оснащена множество новых функций

Грядущая операционная система Apple iOS 14 будет иметь множество функций. Компания работает над смарт-клавиатурой для iPad Pro, который будет оснащен трекпадом. Трекпад будет выглядеть как комбинация клавиатура+трекпад.

В новой операционной системе будет включена поддержка мыши. Это большой скачок в плане поддержки мыши, до этого мышью можно было воспользоваться через вкладку "специальные возможности".

Мышь на iOS 14 будет вести себя так же, как на Mac. Такие обновления порадуют поклонников поддержки мыши на устройстве iPad.