Apple iPhone 14 получит стандарт Wi-Fi 6E в 2022 году

В последнем отчете известного аналитика Apple Минг-Чи Куо описывается использование Wi-Fi 6E в серии Apple iPhone 14 и грядущей гарнитуре Apple VR. Серия iPhone 14 и Apple VR помогут подтолкнуть больше конкурентов к внедрению Wi-Fi 6E в 2022 году. Wi-Fi 6E обеспечивает более высокоскоростное соединение с частотой 6 ГГц, которое будет иметь важное значение для удобства пользователей гарнитуры Apple VR.

В настоящее время не многие устройства поддерживают Wi-Fi 6E. В мире Android дела обстоят немного лучше - такие устройства, как Pixel 6 и 6 Pro, Galaxy S21 Ultra и Z Fold3, Xiaomi Mi 11 Ultra, Asus ROG Phone 5, Zenfone 8 и другие, уже поддерживают стандарт Wi-Fi 6E.