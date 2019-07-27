Apple инвестирует 1 миллиард в Intel

Apple инвестирует 1 миллиард долларов и приобретет большую часть бизнеса Intel, связанного модемами для смартфонов. Около 2200 сотрудников переезжают в Apple, и производитель получает большую долю патентов и оборудования. Ожидается, что сделка завершится в этом году. Intel продолжает выпускать модемы 5G для ПК, IOT-устройств и автономных транспортных средств. Приобретение Apple касается части чипов модема для смартфонов, что делает компанию менее зависимой, от Qualcomm. Кроме того, в будущем компания сможет производить 5G-модемы для своих смартфонов.