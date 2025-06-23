Apple использует ИИ для проектирования процессоров

Несмотря на то, что компания Apple заметно отстаёт от OpenAI и Google в гонке ИИ, компания ищет способы использовать искусственный интеллект для ускорения разработки собственных чипов. Прогресс в области Apple Silicon уже превзошёл ожидания аналитиков, и теперь в Купертино хотят ещё больше повысить производительность и эффективность своих решений за счёт ИИ-подходов. Глава аппаратного подразделения Apple Джонни Сруджи в прошлом месяце в Бельгии получил награду от исследовательского центра Imec и в своём выступлении заявил, что генеративный ИИ может радикально ускорить проектирование микросхем. По словам Сруджи, эта технология имеет огромный потенциал, позволяя выполнять больше инженерных задач за меньшее время — и тем самым серьёзно повышает продуктивность.

Также он упомянул компании-разработчики EDA-инструментов (электронного проектирования) Cadence и Synopsys, которые, по его словам, уже оказывают поддержку Apple в проектировании чипов с применением ИИ. Сруджи отметил, что Apple выбирает комплексный подход к использованию ИИ — вместо громких пользовательских функций компания делает ставку на улучшение внутренних процессов разработки, включая архитектуру и компоновку микросхем. Он также вспомнил переход компании от чипов A4 к нынешним поколениям Apple Silicon — чипы Apple Silicon доказали свою эффективность, обеспечив впечатляющий прирост производительности, энергоэффективности, охлаждения и совместимости ПО.
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