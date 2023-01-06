Apple может отказаться от Mac Studio

Некоторое время назад компания Apple официально представила миру свой новейший настольный компьютер под названием Mac Studio, который очень понравился аудитории. У этого компьютера достаточно внушительная производительность и эффективная система охлаждения, есть множество портов для подключения периферии и возможность настроить ту комплектацию, которая вам необходима для работы или дома. Проблема в том, что Mac Studio для производителя оказался промежуточным этапом — компания вскоре планирует представить Mac Pro, который будет занимать эту нишу в ассортименте гаджетов компании. И это значит, что производителю придётся отказаться от Mac Studio, чтобы два одинаковых компьютера не конкурировали друг с другом.

Правда, пока что это лишь данные от инсайдеров, так как сама Apple никаких заявлений относительно Mac Studio не делала. Причина вполне ясна — компания потратила немало ресурсов на то, чтобы создать компьютер в новом формате, так что было бы очень странно уже через год от этого устройства отказаться. При этом нужно понимать, что Mac Studio работает на собственном процессоре компании, так что производителю в будущем достаточно заменить один чип на другой, не меняя ничего в конструкции настольного решения. Соответственно, мы не верим, что Apple откажется от Mac Studio уже в этом году, но через два-три года это вполне может случиться. Возможно, тогда компания перейдёт на формулу Mac Pro и MacBook, а всё остальное уйдёт в прошлое.
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