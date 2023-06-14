Apple может отказаться от Vision Pro в Китае

На сегодняшний день шлем дополненной реальности Apple Vision Pro, как по аппаратной части, так и по функциональности, получает просто море положительных отзывов. Устройство оснащено двумя 4K-дисплеями на основе технологии microLED и работает на чипах M2 и R1, плюс Vision Pro будет работать на базе операционной системы VisionOS с собственным App Store, где будут представлены все приложения, над которыми работают разработчики. Более того, в то время, пока компания планирует продать миллион устройств в первый год после релиза, она также работает над более доступной моделью для массового потребителя. Однако Huawei может заставить Apple изменить название шлема Vision Pro в Китае, так как у компании уже имеется свой собственный торговый знак Vision Pro на локальном рынке.

Huawei получила товарный знак Vision Pro в мае 2019 года). Это означает, что у компании есть эксклюзивное право использовать это название для своих продуктов и услуг в Китае — права были официально переданы 28 ноября 2021 года, и компания может использовать название Vision Pro до 27 ноября 2031 года. Apple и Huawei сейчас находятся в процессе спора относительно вопроса в использовании этого названия, и, судя по ситуации, Huawei может заставить Apple изменить название Vision Pro на что-то другое. У Huawei есть несколько продуктов, которые он продает под названием Vision, включая смарт-очки и смарт-телевизоры. Товарные знаки Huawei могут представлять угрозу для бизнеса Apple в Китае, если стороны не достигнут взаимовыгодного соглашения.