Apple начала продавать глюкометр, который интегрируется с его приложением Health

Компания Apple работает над тем, чтобы стать крупным представителем в отрасли здравоохранения, и генеральный директор Тим Кук говорит, что здравоохранение станет «величайшим вкладом Apple в человечество».

Некоторые магазины Apple Store начали продавать устройство для считывания глюкозы в крови One Drop, которое синхронизируется с iPhone, Apple Watch и приложением Apple Health. В отличие от большинства глюкометров, One Drop выглядит как дорогое потребительское электронное устройство.

Глюкометр продается по цене $ 69,95. Сам прибор собирает данные из крови и отправляет их в приложение One Drop, где оно интегрируется с приложением Apple Health. Последнее позволит диабетикам видеть данные по глюкозе в крови и связанную с ними аналитику. Каждый новый тест требует введения одноразовой полоски в глюкометр.