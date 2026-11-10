Представлен фен Dreame Pocket Cake с функцией распыления

Dreame выпустила Pocket Cake — устройство с возможностью распыления ухаживающего концентрата для локонов. В одном приборе соединены стремительная сушка, разбрызгивание средства Dreame Boca по уходу за волосами и складывающаяся конструкция, доступная в 5 цветовых вариантах. Продажи модели стартовали 10 ноября. Аппарат совмещает быстрое высушивание, уход посредством обогащённой сыворотки Dreame Boca, а также компактную форму со складывающимся механизмом — как для применения дома, так и в путешествиях.

Pocket Cake рассчитан на динамичный ритм жизни: им удобно пользоваться в домашних условиях, а ещё брать на занятия спортом, в поездку либо деловую командировку. Благодаря малому размеру удаётся оперативно просушить локоны и придать им аккуратный вид, если времени на сборы почти не остаётся. Ключевое решение Dreame Pocket Cake — насадка, оснащённая сменным картриджем с питательным составом Dreame Boca. В процессе укладки устройство распределяет средство по волосам в виде тонкой дисперсной взвеси, так что сушка и уход выполняются за один этап. В поставку включены 3 флакона сыворотки, каждый объёмом 30 мл. В составе формулы присутствуют масла камелии, виноградной косточки, жожоба, арганы, сладкого миндаля, макадамии и семян пенника лугового, плюс витамин Е. Применение сыворотки способствует разглаживанию прядей, приданию им мягкости и блеска; особенно она рекомендована для сухих, пушащихся и легко запутывающихся волос.