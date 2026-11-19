ТОП-7 стоматологических клиник Китая для протезирования и лечения зубов

Рынок медицинского туризма в Китай стремительно растёт, и российские пациенты всё чаще выбирают клиники Хэйхэ, Тяньцзиня и Пекина для лечения, протезирования и имплантации зубов. Разброс предложений огромный: от государственных больниц с десятилетиями опыта до частных центров с премиальным сервисом. Чтобы не потеряться в этом многообразии и сделать осознанный выбор, мы собрали рейтинг клиник, которые реально работают с иностранными пациентами, имеют прозрачные условия и подтверждённую репутацию. В основе — только данные с официальных сайтов, без домыслов и рекламных обещаний.

Критерии выбора и методология

Рейтинг построен на семи ключевых критериях, которые закрывают главные страхи пациента перед поездкой за стоматологией в Китай:

Итоговая цена против предварительной сметы — как рассчитывают стоимость до поездки (по снимку ОПТГ или «на глаз»), фиксируется ли цена в договоре, что происходит, если на месте обнаруживается больший объём работ. Юридический статус клиники — государственная или частная, на чьей базе идёт приём, есть ли лицензия на работу с иностранцами, с кем заключается договор. Гарантия — сроки по видам работ, на каком языке составлен договор, кто оплачивает переделку и дорогу при гарантийном случае. Материалы и их подтверждение — какие сплавы и керамика используются, выдают ли пациентам паспорта на материалы с серийными номерами, можно ли проверить подлинность. Сроки лечения — сколько дней от приезда до готовой работы, сколько поездок нужно для имплантации, что делают в сложных случаях. Русскоязычное сопровождение — есть ли переводчик в клинике, кто объясняет варианты лечения и материалы, бесплатно это или за отдельную плату. Логистика и проживание — встреча в Благовещенске, помощь на таможне, гостиница, что входит бесплатно.

Топ-7 стоматологических клиник Китая

«Ченгши» (Хэйхэ) «Первая городская больница г. Хэйхэ» Центр китайской медицины в городе Тяньцзинь «Хай Дент» (Хэйхэ) Peking Union Medical College Hospital (Пекин) «Доктор Хэй» (Хэйхэ) Государственная первая больница города Хэйхэ

Стоматологическая клиника «Ченгши» (Хэйхэ)

«Ченгши» — это та клиника, с которой обычно начинается разговор о стоматологии в Хэйхэ, и не случайно. Рейтинг 5.0 на Яндекс.Картах при 109 отзывах говорит сам за себя: пациенты возвращаются и приводят родственников. Клиника работает на базе Первой Государственной Стоматологии г. Хэйхэ по адресу ул. Центральная Восточная, 254, имеет государственную лицензию и международную сертификацию для приёма иностранных граждан.

Главное, чем «Ченгши» отличается от большинства приграничных клиник, — это выстроенная система прозрачности на каждом этапе. Всё начинается ещё до поездки: пациент присылает панорамный снимок (ОПТГ) на почту или в мессенджер, и в ответ получает персональный план лечения сразу в трёх вариантах — с разными материалами, сроками и гарантиями. Никаких «приедете — посмотрим». Итоговая цена фиксируется в договоре, и если в процессе работы обнаруживается дополнительный объём, пациент узнаёт об этом заранее, а не в кресле у врача.

Юридическая часть проработана до мелочей. Договор составляется на двух языках — русском и китайском, и это не формальность: в нём прописаны конкретные гарантийные сроки по каждому виду материалов. На кобальт-хром — 8, 10 или 15 лет в зависимости от типа керамики, на титановый сплав — 4, 5 или 7 лет, на диоксид циркония — 15 или 20 лет, а на премиум-сегмент даётся пожизненная гарантия. После установки пациент получает на руки паспорта производителя на каждый материал с серийными номерами — можно проверить подлинность и при необходимости обратиться напрямую к заводу.

Цены — отдельная история, и они действительно работают на пациента. Коронки из кобальт-хрома — от 5 600 рублей, из титанового сплава — от 2 800 рублей, из диоксида циркония — от 11 000 рублей. Сроки стандартного протезирования — от 2 до 5 дней, крупные работы укладываются в неделю. Используется 3D-моделирование, поэтому примерки минимальны, а результат предсказуем. Команду составляют врачи с опытом от 17 до 35 лет. Все они регулярно проходят повышение квалификации у ведущих ортопедов и имплантологов Европы.

Логистика отлажена до минут. Пациента встречают в Благовещенске — в аэропорту, на авто- или железнодорожном вокзале, сопровождают на таможне, где прохождение границы занимает 20–40 минут. В Хэйхэ уже ждёт русскоязычный координатор, который говорит по-русски и решает любые вопросы 24/7. Услуги переводчика, осмотр, панорамный снимок, профессиональная чистка перед протезированием — всё бесплатно.

Преимущества:

План лечения в трёх вариантах с разными материалами, сроками и гарантиями до поездки

Пожизненная гарантия на премиум-сегмент из диоксида циркония

Паспорта на материалы с серийными номерами выдаются пациенту на руки

Реальные подтверждённые кейсы комплексного протезирования с абсолютно прозрачной сметой

Бесплатный русскоязычный координатор 24/7 на всём пути от Благовещенска до выезда домой

Бесплатное проживание в гостинице с завтраками при объёме работ от 10 зубов

Стоматологическая клиника «Первая городская больница г. Хэйхэ»

Первая городская больница Хэйхэ делает ставку на западные протоколы и премиальную аппаратуру. Учреждение расположено по адресу г. Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян, ул. Кольцевая дорога, №33, и работает по стандартам, принятым у европейских коллег. Вся техника проходит тщательную дезинфекцию после каждого пациента, что исключает любые риски заражения.

Сердце клиники — диагностика на оборудовании KaVo Dental GmbH. Система цифровой панорамной рентгенодиагностики даёт качественные 3D-томограммы, панорамные снимки и точные 3D-модели в любом сечении, что позволяет спланировать лечение максимально точно. В отделении пародонтологии работают на швейцарском оборудовании с ультразвуковыми установками, а имплантологи имеют опыт сотен операций, включая сложные анатомические случаи и деформации челюсти.

Ортопедия здесь — отдельная гордость клиники. Помимо стандартных мостовидных протезов и конструкций из чистого титана, больница предлагает коронки из драгоценных металлов — золота и платины, что встречается в приграничных клиниках нечасто. Для изготовления керамических зубов используется 3D-технология, что позволяет добиться высокой точности посадки. А сроки протезирования — от первой консультации до установки — составляют всего несколько дней.

Преимущества:

Оборудование KaVo Dental GmbH для точной 3D-диагностики и планирования

Коронки из драгоценных металлов — золото и платина

Протоколы лечения по западным стандартам

3D-технология изготовления керамических зубов

Швейцарское оборудование в отделении пародонтологии

Быстрые сроки — от первой консультации до установки за несколько дней

Центр китайской медицины в городе Тяньцзинь

Это совсем другой формат — не приграничная клиника, а крупный научно-исследовательский госпиталь при государственном университете традиционной китайской медицины. Первый клинический госпиталь был основан в 1954 году, а в 2014 году завершена масштабная модернизация с новым корпусом площадью 160 000 м². В штате более 1700 специалистов, среди них 201 кандидат медицинских наук, 161 доктор высшей категории, 103 доктора медицинских наук и 24 академика наук.

Отделение стоматологии Первого клинического госпиталя занимается имплантацией, протезированием, лечением кариеса и его осложнений, заболеваний дёсен (пародонтит, гингивит, пародонтоз), удалением зубов мудрости, профессиональным отбеливанием и выравниванием зубов. Уникальность центра в том, что здесь сочетают традиционные китайские методики с достижениями современной доказательной медицины — и именно в этом заключается их философия лечения.

Интересный факт, говорящий об уровне доверия к учреждению на международном уровне: специалисты госпиталя приглашались NASA для реабилитации космонавтов. Международное отделение работает с пациентами из разных стран, разрабатывает индивидуальные схемы обследования и лечения. При повреждениях зубов клиника организует встречу с пациентом в течение 24 часов с момента обращения, используя современные аппараты и высококачественные обезболивающие препараты.

Преимущества:

Крупнейший медицинский и научно-исследовательский центр с историей с 1954 года

Сочетание традиционной китайской медицины и доказательной европейской

В штате 103 доктора медицинских наук и 24 академика

Опыт сотрудничества с NASA по реабилитации космонавтов

Приём пациентов с повреждениями зубов в течение 24 часов

Международное отделение для пациентов из разных стран

Стоматологическая клиника «Хай Дент» (Хэйхэ)

Команда «Хай Дент» начинала свой путь в первой городской стоматологической клинике Хэйхэ, а затем создала собственный центр, сохранив при этом возможность принимать пациентов и на старой базе. Такая гибкость даёт пациенту выбор, где ему удобнее проходить лечение, а врачам — доступ к двум современным площадкам одновременно. Клиника делает акцент на интеграции лучших практик российской и китайской стоматологии с персонализированным подходом.

Сильная сторона «Хай Дент» — агрессивная политика лояльности и заботы о пациентах из России. Здесь предлагают 100% компенсацию проезда, а также постоянную скидку 25% при условии протезирования от 15 единиц в группе. Для пенсионеров действует специальная скидка 30%. Многоязычный персонал, включая русскоязычных врачей, снимает языковой барьер, а для иностранных клиентов организуют помощь с пребыванием в Хэйхэ.

Услуги охватывают весь спектр: от лечения и профилактики (кариес, пульпит, эрозия эмали, заболевания дёсен, сколы, корневые каналы) до реставрации, протезирования и отбеливания. Клиника оснащена передовым диагностическим и лечебным оборудованием, использует только сертифицированные материалы. Бесплатная гостиница, гид-переводчик, встреча и проводы в Благовещенске — всё это входит в пакет.

Преимущества:

100% компенсация проезда для пациентов

Постоянная скидка 25% при протезировании от 15 единиц в группе

Скидка 30% для пенсионеров

Возможность лечения на двух базах — в «Хай Дент» и первой городской клинике

Многоязычный персонал, включая русскоговорящих врачей

Полный бесплатный пакет: гостиница, переводчик, трансфер

Многопрофильная больница Peking Union Medical College Hospital (Пекин)

Это уже столичный уровень — Peking Union Medical College Hospital (PUMCH) с тремя кампусами в Пекине: Донгдан (район Дунчэн), Сидань (район Сичэн) и Дасин (район Дасин). Международное медицинское отделение функционирует независимо, со своей амбулаторией, неотложкой и стационаром. Стандартные амбулаторные услуги охватывают более 30 клинических специальностей, включая стоматологию, а запись ведётся по предварительной записи с разнесённым по времени графиком.

Все лечащие врачи — как минимум старшие специалисты. Помещения рационально разделены по специализациям, а кабинеты УЗИ, забора крови и аптека расположены в непосредственной близости для удобства пациента. Рядом находятся все необходимые службы, что делает комплексные услуги «под ключ» по-настоящему удобными.

Международный медицинский центр неотложной помощи работает круглосуточно и без выходных. Отделение оснащено отдельными консультационными и процедурными кабинетами, лечебными палатами, реанимационными боксами, одноместными и четырёхместными палатами наблюдения. Важная особенность для пациентов с международным полисом — прямое выставление счетов коммерческим страховым компаниям.

Преимущества:

Столичный уровень — три кампуса в Пекине

Более 30 клинических специальностей, включая стоматологию

Прямое выставление счетов коммерческим страховым компаниям

Круглосуточная неотложная помощь без выходных

Все лечащие врачи — как минимум старшие специалисты

Комплексные услуги «под ключ» с разнесённым графиком

Стоматологическая клиника «Доктор Хэй» (Хэйхэ)

Государственная многопрофильная клиника, основанная в 1998 году, лицензию на оказание медицинских услуг иностранным гражданам получила в 2005 году. Расположена на границе с Россией, рядом с таможенным постом Благовещенск-Хэйхэ. Специализация — лечение, протезирование, имплантация зубов, установка коронок и виниров, плюс косметология и традиционная китайская медицина.

В штате более 20 специалистов, каждый с опытом не менее 10 лет. Все врачи — выпускники Харбинского и Шанхайского институтов, члены ассоциации стоматологов Китая. Клиника площадью 1000 м², 30 стоматологических кабинетов. Оборудование — от мировых производителей: SILADENT-Technik GmbH, Willmann Pein GmbH, Huge Dental Material Co., Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.

Ценовая политика гибкая и прозрачная: стоимость складывается только из цены материалов и оплаты услуг персоналу, без дополнительных наценок. Средняя цена коронки — 2500 рублей. Система лояльности включает бесплатные услуги гида-переводчика, осмотр и план лечения, гостиницу с завтраками, обзорную экскурсию по Хэйхэ на автомобиле. Процесс лечения обычно занимает 4 дня и 3 ночи — этого хватает на знакомство с городом, стоматологическое лечение и шопинг.

Преимущества:

Средняя цена коронки — 2500 рублей, без скрытых наценок

30 стоматологических кабинетов и более 20 специалистов с опытом от 10 лет

Все врачи русскоговорящие

Бесплатная гостиница с завтраками и обзорная экскурсия

Оборудование от мировых производителей (Германия, Китай)

Гарантии от 5 до 15 лет в договоре международного образца

Государственная первая больница города Хэйхэ

Одна из старейших клиник в рейтинге — основана в 1945 году, стоматологическое отделение работает с 1980 года. Это крупнейшее медицинское учреждение на всём протяжении китайско-русской границы (4300 км), обслуживает более 170 миллионов человек. Площадь — 20 000 м², 17 функциональных отделений. Стоматологическая клиника на первом этаже амбулаторного зала — 1000 м², просторные кабинеты.

В персонале 14 специалистов: 4 врача высшей категории, 1 средней категории, 6 докторов, 2 медсестры. Директор клиники прошёл сертификацию в американской стоматологической ассоциации. Оборудование — из Финляндии и США, 14 современных машин, включая компьютерную 3D панорамную рентгеновскую съёмку. Есть собственная линия по производству зубных протезов. С 2006 года клиника имеет лицензию на работу с иностранными гражданами. За эти годы помогла 15 000 пациентов из России. Открыты два филиала в Хэйхэ для удобства российских пациентов.

Схема протезирования за 3 дня отлажена до автоматизма: первый день — подготовка ротовой полости, лечение, замена пломб, установка штифтов, обточка и снятие слепков (2–4 часа в кресле); второй день — примерка и корректировка металлической основы (около часа); третий день — окончательная установка изделий. Цены в 3 раза ниже, чем в России. Гарантия на протезирование — от 5 до 25 лет. Бесплатный пакет впечатляет: проезд от вокзала/аэропорта до границы и обратно, переход границы в обе стороны, питание на всю поездку, транспорт в Хэйхэ, проживание в гостинице, удаление зубов, демонтаж старых коронок и мостов, анестезия, полный туристический сервис, возврат стоимости билетов.

Преимущества:

Основана в 1945 году, стоматология с 1980 года — один из старейших игроков

15 000 пациентов из России за годы работы

Протезирование за 3 дня по чёткой схеме

Гарантия на протезирование от 5 до 25 лет

Максимально широкий бесплатный пакет — от питания до возврата стоимости билетов

Собственная линия по производству зубных протезов

Комплекс традиционной китайской медицины в дополнение к стоматологии

Выбор клиники зависит от конкретной задачи пациента. Если нужна максимальная прозрачность с фиксацией цены в договоре, паспортами на материалы с серийными номерами и пожизненной гарантией на премиум-сегмент — это «Ченгши», так как здесь выдают план лечения в трёх вариантах до поездки и прописывают в договоре конкретные сроки гарантии по каждому виду материалов. Если важны западные протоколы лечения и оборудование KaVo с коронками из драгоценных металлов — подойдёт Первая городская больница г. Хэйхэ. Для тех, кто хочет сочетать стоматологию с традиционной китайской медициной и попасть к академикам, — центр в Тяньцзине с опытом сотрудничества с NASA. Если бюджет ограничен и важна максимальная скидка с компенсацией проезда — «Хай Дент» или «Доктор Хэй» с прозрачной ценой по принципу себестоимости. Для пациентов со страховым полисом международного класса и столичным сервисом — PUMCH в Пекине. А если нужен проверенный временем гигант с 15 000 российских пациентов за плечами, протезированием за 3 дня и самым щедрым бесплатным пакетом — первая больница Хэйхэ.