Apple не готова выпускать умное кольцо

В интервью информационному изданию CNBC в рамках мероприятия Web Summit глава компании Oura заявил, что Apple пока что не уверена в важности использования одновременно и умного кольца и умных часов на одной руке, так что производитель в этом направлении пока что не работает. Samsung, крупнейший конкурент компании Apple в сегменте смартфонов, недавно анонсировала Galaxy Ring, который служит дополнительным аксессуаром к линейке носимых устройств Galaxy Watch, но есть ощущение, что Apple следовать по стопам конкурента не планирует. Ведь если устройства будут конкурировать между собой, то продажи тех же Apple Watch просто упадут. «Мне кажется, что Apple сомневается в целесообразности сочетания кольца и часов и не заинтересована в подрыве бизнеса Apple Watch», — заявил представитель компании журналистам.

И хотя компания Apple действительно не разрабатывает умное кольцо на текущий момент, если верить инсайдерам, конечно, но это не значит, что компания не тестирует различные прототипы за закрытыми дверями. На данном этапе это рассматривается скорее как идея, чем как продукт, который компания серьёзно планирует выпускать в обозримом будущем. Но, конечно, исключать возможность создания умного кольца нельзя, ведь Apple часто выводит устройства на рынок позже остальных. Например, у компании до сих пор нет складного смартфона, хотя он есть уже буквально у всех крупных компаний на рынке. Это связано с тем, что технологии не кажутся Apple готовыми к релизу.
Acer официально представила консоль Nitro Blaze 7…
Сегодня компания Acer официально вышла на рынок портативных игровых консолей, представив свою собственную…
Apple существенно изменит конструкцию Vision Pro…
Сегодня журналист информационного издания Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что компания Ap…
Qualcomm отменила релиз Snapdragon Dev Kit…
Сегодня компания Qualcomm официально отменила релиз своего Snapdragon Dev Kit, мини-ПК на базе Windows с …
OpenAI готовит к запуску ИИ-агентов…
Компания OpenAI, по информации инсайдеров, готовится в ближайшем будущем выпустить автономного ИИ-агента,…
Sony прекратила производство Airpeak S1…
Почти через четыре года после презентации на CES 2021 компания Sony объявила о прекращении выпуска своего…
Samsung Galaxy Ring невозможно отремонтировать…
Недавно компания iFixit провела разбор умного кольца Samsung Galaxy Ring и пришла к однозначному выводу —…
Новые видеокарты компании NVIDIA готовятся к старту продаж…
На протяжении достаточно длительного времени в сети обсуждают грядущие поставки новых серверов от компани…
Microsoft вновь отложила релиз функции Recall…
Судя по информации от западных изданий, компания Microsoft снова откладывает запуск спорной функции Recal…
Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor