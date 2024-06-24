Apple не может создать доступную версию шлема Vision Pro

Некоторое время назад на просторах интернета появились новости о том, что компания Apple работает над созданием более доступной версии шлема дополненной реальности Apple Vision Pro — чтобы сконцентрироваться на этом направлении, производитель даже закрыл разработку Apple Vision Pro 2. Теперь же появились данные о том, что американская компания столкнулась с серьёзным препятствием — снизить стоимость при сохранении основных функций устройства оказалось крайне проблематично, если не сказать невозможно. Например, ранее сообщалось, что относительно доступная версия Apple Vision Pro будет стоить в диапазоне от 1500 до 2500 долларов. Но инсайдеры считают, что Apple не удаётся снизить цену на бюджетную версию Apple Vision Pro без ущерба для ключевых функций.

Компания даже изучала возможность снижения стоимости компонентов конструкции, но это неминуемо приводит к тому, что система будет работать с массой ограничений и не даст того же опыта, что оригинальный шлем. В компании считают, что если доступный шлем не будет давать тех же возможностей, то пользователи просто не будут такое устройство покупать, потому что в этом нет никакого смысла. Возможно, производитель постарается реструктуризировать цепочки поставок и заключит более выгодные контракты с заводами, но в конечном итоге это всё равно не даст снизить цену гаджета на отметку ниже 2 тысяч долларов. А даже этот порог слишком высокий для большинства потенциальных покупателей гаджета.