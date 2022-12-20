Apple не может создать процессор для Mac Pro

Ещё в прошлом году появилась информация о том, что компания Apple планирует отправить в релиз новый Mac Pro на своём собственном процессоре, существенно увеличив производительность продукта за счёт своей собственной разработки. Впрочем, с тех пор ничего не поменялось — инсайдеры так и не сообщили никаких данных о грядущем релизе, потому что на самом деле производителю не удалось создать столь желанный компьютер. Всё дело в том, что у компании Apple просто нет возможности сейчас создать процессор достаточно высокой производительности — у неё есть только М2 и чуть более производительные версии этого чипа. Но они уже используются в Mac Mini и Mac Studio, так что выпускать на базе этого чипа Mac Pro было бы просто странно — в чём тогда преимущество.

При этом компания ничего не анонсировала официально, так что спешить ей некуда, конечно. Но нужно понимать, что Mac Pro прошлого поколения выпустили достаточно давно, да ещё и на процессоре компании Intel, так что сейчас это уже устаревшее решение, которое с трудом может конкурировать с решениями на собственных процессорах компании. Вероятно, Apple может показать новый Mac Pro уже весной следующего года, но точной информации об этом гаджете ни у кого нет. Если у Apple к тому моменту не будет производительного чипа нового поколения, то смысла в выпуске компьютера просто не будет. И, конечно, немного странно, что у производителя до сих пор нет действительно мощного процессора — прошло уже достаточно времени.
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