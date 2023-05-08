Apple не выпустит M3 из финансовых соображений

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует представить два процессора на 3-нм техпроцессе в конце этого года — A17 Bionic и M3. К сожалению, согласно ранее появившимся слухам, M3 был отложен до следующего года, поэтому у нас будет только один анонс новой системы на кристалле, созданной на передовой архитектуре TSMC. И инсайдеры сегодня сообщили, что на самом деле проблема не только в том, что производитель не может выпустить столько чипов, сколько нужно компании Apple для своей продукции. Дело в деньгах — прибыль Apple в размере 24,1 миллиарда долларов, полученная от выручки в размере 94,8 миллиарда долларов во втором квартале 2023 года, была обеспечена продажами iPhone. Данная категория принесла 51,3 миллиарда долларов выручки, то есть больше половины от всей выручки компании.

Следует отметить, что несмотря на замедление экономики, продажи iPhone Apple превысили выручку предыдущего квартала, когда сегмент смартфонов технологического гиганта сгенерировал 50,6 миллиарда долларов. Однако то же самое не удалось повторить с компьютерами Mac и планшетами iPad, которые принесли всего 7,2 миллиарда долларов и 6,7 миллиарда долларов соответственно. Кроме того, выручка обоих категорий продуктов была ниже по сравнению с предыдущим кварталом, поэтому, помимо проблем производства чипов 3-нм у TSMC, у Apple возникла еще одна проблема. Даже если производство 3-нм чипов стабилизируется, и Apple сумеет запустить M3 по расписанию, это не имело бы никакого значения, потому что пользователи не покупают эти продукты.