Apple не выпустит новых процессоров в этом году

Буквально несколько минут назад мы опубликовали новость о том, что компания Apple не планирует в этом году выпускать в продажу ноутбуки MacBook Pro нового поколения, как появился новый довольно интересный инсайд — оказалось, что производитель в целом не планирует продавать новых компьютеров до весны 2023 года. Это довольно необычное решение, так как обычно компания перед праздниками выпускала новые компьютеры и тем самым обеспечивала себя внушительной прибылью, но теперь Apple приняла решение продавать прошлогодние варианты для всех и каждого. Это, вероятно, напрямую связано с тем, что у компании есть вопросы по производству новых чипов, которые TSMC просто не успевает выпускать нужными партиями. И чтобы освободить мощности, компания перенесла анонс новых компьютеров.

Работает это крайне просто — компания понимает, что она может сейчас выпустить те же новые MacBook Pro на процессорах М2, но тогда у неё не хватит производственных мощностей, чтобы получать чипы для смартфонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров. Придётся выбирать что-то одно и, вероятно, отказываться от внушительного ассортимента моделей, либо же переживать условия внушительного дефицита продукции. Либо же компания просто не выпускает в продажу новые компьютеры, продавая старые модели, а потом, когда мощности слегка освободятся, она представит компьютеры нового поколения с более мощными чипами под капотом. Простое и эффективное решение, позволяющее не переживать о дефиците чипов.