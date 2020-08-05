Apple обновила iMac до новых процессоров Intel

Крупным производителям достаточно тяжело радовать свою аудиторию какими-то нереальными инновациями и прорывами, так как в техническом плане технологии не вызывают того восторга, который был в начале 2000-х, к примеру. Прирост мощности новых поколений процессоров и видеокарт все меньше, например, и обновление системы до свежего процессора не приводит ни к чему интересному. Вот, к примеру, компания Apple официально представила новый iMac на процессоре Intel десятого поколения, но никаких кардинальных изменений на рынке не произошло, так как новые процессоры не дают невероятного прироста в мощности. Так что если вы давно ждали каких-либо перемен, то придется подождать релиза компьютеров на ARM, а до того прорывов точно не намечается.