Apple обновила iMac

Компания Apple довольно неожиданно обновила свои компьютеры iMac в форм-факторе моноблок. Теперь данный компьютер получил процессоры от компании Intel девятого поколения, плюс больше оперативной памяти и новую графическую подсистему. Это весьма приятное обновление, ведь предыдущие модели iMac уже довольно устарели, а iMac Pro стоит слишком дорого, чтобы его можно было назвать разумным решением. Пока что цен на новый компьютер нет, но можно с уверенностью сказать, что это будет крутой продукт с весьма привлекательным дизайном и высокой производительностью. А большего мы от подобных компьютеров и не просим, ведь вся суть моноблока в легкости и компактности. Ждем цен для рынка России и можно будет говорить об обновлении.