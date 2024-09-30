Apple обновит умную колонку, интегрировав в неё дисплей

Вероятно, если вы следите за новыми продуктами от компании Apple, то вы знаете, что в последнее время производитель просто перестал обновлять свою умную колонку HomePod. Многие пользователи уверены, что это связано со стабильным спросом на устройство — умную колонку достаточно хорошо покупают, так что никакой необходимости обновлять её и тратить на это свои ресурсы просто нет. Другое дело, что рано или поздно новинку всё же придётся выпустить — как минимум по той причине, что аппаратное обеспечение устареет и компания будет вынуждена обновить модель до более свежей. И инсайдеры уверены, что данная новая модель уже на подходе, потому что в сети появились множественные инсайды о том, что производитель активно работает над интеграцией в новую версию колонки дисплея.

Дисплей позволит интегрировать в умную колонку различные передовые технологии вроде искусственного интеллекта. Например, можно будет вызывать искусственный интеллект с красивой анимацией и диктовать машине свои требования — запустить конкретный трек, поставить музыку на паузу и многое другое. Это достаточно простое на самом деле улучшение, которое на деле действительно может заинтересовать многих пользователей, желающих получить доступ к искусственному интеллекту не только на своём смартфоне или планшете. Правда, интересно было бы посмотреть на цену данной колонки после того, как в неё встроят дисплей — он всё же стоит денег и, соответственно, повысит стоимость гаджета.