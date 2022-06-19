Apple опережает рынок ARM-процессоров на 3 года

Процессор Apple M1, представленный еще в 2020 году, стал началом новой серии Mac, которая гарантировала, что компании никогда не придется обращаться к другому поставщику процессоров, поскольку ее текущие предложения значительно превышают их возможности. На сегодняшний день нет конкурентов, которые могут поставлять нечто похожее, что привело одного аналитика к выводу, что Apple лидирует на рынке процессоров на базе ARM на срок до 3 лет. Поскольку M2 уже используется в новейшем 13-дюймовом MacBook Pro, выпуск более мощных вариантов вышеупомянутого Apple Silicon, которые подпитывают более мощные машины, — это только вопрос времени.

В то время как Qualcomm продолжает поставлять производителям свои наборы микросхем Snapdragon для рынка ноутбуков ARM, они далеки от того, что предлагает M1 как по производительности, так и по энергоэффективности. По словам Шравана Кундойджала, автора текущего отчета и директора службы технологий компонентов мобильных телефонов в Strategy Analytics, доля Qualcomm в доходах на том же рынке, что и Apple, составляет всего 3%. Хотя мы продолжаем слышать слухи о конкуренте M1 от Qualcomm, пока ничего не было официально представлено, а это означает, что к тому времени, когда Apple продолжит запуск M3, мы можем увидеть систему на чипе на базе ARM от других производителей. Apple также стремится к рынку высокопроизводительных вычислений со своим M1 Ultra, который, вероятно, заменит еще более мощный процессор, разработанный для грядущего обновленного Mac Pro.