Apple опережает рынок ARM-процессоров на 3 года

В то время как Qualcomm продолжает поставлять производителям свои наборы микросхем Snapdragon для рынка ноутбуков ARM, они далеки от того, что предлагает M1 как по производительности, так и по энергоэффективности. По словам Шравана Кундойджала, автора текущего отчета и директора службы технологий компонентов мобильных телефонов в Strategy Analytics, доля Qualcomm в доходах на том же рынке, что и Apple, составляет всего 3%. Хотя мы продолжаем слышать слухи о конкуренте M1 от Qualcomm, пока ничего не было официально представлено, а это означает, что к тому времени, когда Apple продолжит запуск M3, мы можем увидеть систему на чипе на базе ARM от других производителей. Apple также стремится к рынку высокопроизводительных вычислений со своим M1 Ultra, который, вероятно, заменит еще более мощный процессор, разработанный для грядущего обновленного Mac Pro.