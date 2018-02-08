Apple отказалась от Qualcomm

Компания Apple сообщила о том, что планирует полностью отказаться от модемов компании Qualcomm в своих новых смартфонах. Теперь новинки от яблочной компании получат модемы компании Intel и это не только позволит немного уменьшить зависимость от производителя, но и сэкономить 100 миллионов долларов. Именно в эту цифру оценили экономию аналитики мобильного рынка и если цифра правдива, то яблочный гигант банальной сменой поставщика получит себе в казну приличную сумму денег. Вопрос лишь в том, будут ли модемы нового поколения настолько же хороши, насколько хороши нынешние варианты. Об этом узнаем уже после анонса новинок в сентябре, а пока что будем следить за развитием событий. В частности, за стоимостью акций Qualcomm, которые после этого заявления явно поползут вниз. Что думаете об этом?