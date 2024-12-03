Apple отказалась от поддержки роботов-пылесосов

Сегодня появилась информация о том, что компания Apple достаточно тихо и без лишней шумихи отложила свои планы по реализации поддержки роботов-пылесосов в рамках собственной системы умного дома под названием HomeKit. В начале этого года производитель официально заявил, что система Apple Home будет поддерживать роботов-пылесосов с выпуском iOS 18, что для многих стало большим и приятным сюрпризом. Однако информационное издание MacRumors обнаружило, что на официальном сайте HomeKit появилась информация, что интеграция роботов-пылесосов будет доступна только в начале 2025 года. Хотя изначально на сайте была указана информация о том, что обновление HomeKit появится до конца 2024 года. Соответственно, многие пользователи надеялись получить поддержку этой технологии уже в iOS 18.2, которая должна выйти в декабре текущего года.

Теперь же пользователям, желающим получить возможность давать голосовые команды помощнику Siri убрать комнату с помощью робото-пылесоса, придётся подождать ещё несколько недель или месяцев. Также компания Apple обещает реализовать базовые функции управления роботом-пылесосом, включая возможность включения и выключения устройства, выбора режимов уборки, управления сухой и влажной уборкой. Можно будет, теоретически, даже проверять уровень заряда батареи при помощи голосовой команды. Это на самом деле очень даже полезная фишка, особенно для тех пользователей, кто постоянно взаимодействует с умным пылесосом.