Apple отказалась от поддержки роботов-пылесосов

Сегодня появилась информация о том, что компания Apple достаточно тихо и без лишней шумихи отложила свои планы по реализации поддержки роботов-пылесосов в рамках собственной системы умного дома под названием HomeKit. В начале этого года производитель официально заявил, что система Apple Home будет поддерживать роботов-пылесосов с выпуском iOS 18, что для многих стало большим и приятным сюрпризом. Однако информационное издание MacRumors обнаружило, что на официальном сайте HomeKit появилась информация, что интеграция роботов-пылесосов будет доступна только в начале 2025 года. Хотя изначально на сайте была указана информация о том, что обновление HomeKit появится до конца 2024 года. Соответственно, многие пользователи надеялись получить поддержку этой технологии уже в iOS 18.2, которая должна выйти в декабре текущего года.

Теперь же пользователям, желающим получить возможность давать голосовые команды помощнику Siri убрать комнату с помощью робото-пылесоса, придётся подождать ещё несколько недель или месяцев. Также компания Apple обещает реализовать базовые функции управления роботом-пылесосом, включая возможность включения и выключения устройства, выбора режимов уборки, управления сухой и влажной уборкой. Можно будет, теоретически, даже проверять уровень заряда батареи при помощи голосовой команды. Это на самом деле очень даже полезная фишка, особенно для тех пользователей, кто постоянно взаимодействует с умным пылесосом.
Nintendo выпустила новый гаджет, но это не консоль…
Вчера представители Nintendo официально заявили, что у компании есть совершенно новое устройство, но, к с…
Samsung Galaxy Ring нового поколения представят уже скоро…
Этим летом компания Samsung официально запустила в релиз умное кольцо Galaxy Ring, и многие ожидали, что …
Sony прекратила производство Airpeak S1…
Почти через четыре года после презентации на CES 2021 компания Sony объявила о прекращении выпуска своего…
Доступная версия Apple Vision Pro получит дисплей от Samsung…
По информации инсайдеров, компания Apple всё ещё пытается найти оптимальную формулу для доступной версии …
Apple выпустит сильно упрощённую версию шлема Vision Pro…
Два 4K Micro-OLED дисплея, которые установлены в шлеме дополненной реальности Apple Vision Pro, по оценка…
NVIDIA вводит лимиты на GeForce Now…
Сегодня компания NVIDIA официально анонсировала достаточно важные изменения в работе своего облачного игр…
Глава NVIDIA уверен, что ИИ заменит людей…
Генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг сегодня в рамках интервью заявил, что искусственный ин…
Microsoft вновь отложила релиз функции Recall…
Судя по информации от западных изданий, компания Microsoft снова откладывает запуск спорной функции Recal…
Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor