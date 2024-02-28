Apple отказалась от выпуска электрокара

Вероятно, вы слышали, что компания Apple в тайне работала над автономным автомобилем, который должен был отправиться в релиз в обозримом будущем. К сожалению, сегодня появилось сообщение, что компания отменяет все разработки в данном направлении, и команды, работающие над этим проектом, будут переведены на другие задачи. Главный операционный директор технологического гиганта Джефф Уильямс сообщил команде из 2000 сотрудников, что компания больше не будет работать над своим автомобилем, и для многих разработчиков это стало большой новостью, потому что в проект вложили миллионы долларов. Ранее ходили слухи, что автомобиль под кодовым именем «Project Titan» должны были отправить в релиз уже в 2026 году.

Компания планировала сделать этот автомобиль полностью автономным, так что управлять транспортным средством посредством человека-водителя не пришлось бы, плюс новинка должна была работать на электрической силовой установке. Но теперь, видимо, производитель решил, что выиграть в данном направлении будет достаточно тяжело, так что Apple будет тратить ресурсы на более интересные для неё проекты. Например, на новое поколение планшетных компьютеров, либо же на смартфоны с большим количеством нововведений. Правда, отказ от релиза электрокара показал, что компания не совсем готова к запуску совершенно новых гаджетов, а значит, у конкурентов в этом вопросе больше опыта и возможностей. Это может сильно сказаться на стоимости акций гиганта.