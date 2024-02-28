Apple отказалась от выпуска электрокара…

Компания планировала сделать этот автомобиль полностью автономным, так что управлять транспортным средством посредством человека-водителя не пришлось бы, плюс новинка должна была работать на электрической силовой установке. Но теперь, видимо, производитель решил, что выиграть в данном направлении будет достаточно тяжело, так что Apple будет тратить ресурсы на более интересные для неё проекты. Например, на новое поколение планшетных компьютеров, либо же на смартфоны с большим количеством нововведений. Правда, отказ от релиза электрокара показал, что компания не совсем готова к запуску совершенно новых гаджетов, а значит, у конкурентов в этом вопросе больше опыта и возможностей. Это может сильно сказаться на стоимости акций гиганта.