Apple откажется от использования Face ID для Touch ID на экране к 2021 году

Идентификатор лица может быть заменен сенсорным идентификатором на экране к 2021 году. В сети появилась информация, что поставщики экранов «активно разрабатывают полноэкранные экраны» без каких-либо надрезов для Apple. Это означает, что Apple, чтобы отказаться от Face ID будет использовать Touch ID на экране для линейки iPhone 2021.

В отчете аналитика Ming-Chi Kuo говорится, что Apple представит по крайней мере одну модель iPhone в следующем году с меньшей отметкой. В последние несколько лет Apple подала заявки на патент для Touch ID на экране.