Apple передумала выпускать CarPlay 2

К началу второго месяца 2025 года компания Apple наконец обновила страницу CarPlay на своём сайте, указав, что новый CarPlay 2 не появится в 2024 году, хотя изначально производитель обещал именно это. Как заметило издание MacRumors, временные рамки, которые указывали на выпуск прошивки уже в 2024 году, были удалены. Более того, компания больше не указывает сроков запуска новой прошивки — теперь её на официальном сайте просто нет. Стоит напомнить, что компания Apple впервые анонсировала следующее поколение CarPlay ещё в 2022 году, но с тех пор новости об этом проекте поступали крайне нерегулярно.

Например, компании Porsche и Aston Martin, которые утверждали, что их автомобили первыми получат обновлённый CarPlay, так и не назвали конкретных дат. Некоторые автопроизводители вроде Ford и Mercedes медлили с подтверждением поддержки новой технологии, потому что, видимо, понимали, что прошивка не совсем готова. А General Motors и Rivian вовсе полностью отказались от CarPlay в пользу собственных решений, чтобы сохранить больший контроль над своими автомобилями. Это достаточно интересная ситуация, потому что компания Apple сначала не смогла справиться с выпуском электромобиля, а затем уже три года не может выпустить просто прошивку для автомобиля. И это компания, которая является крупнейшей на планете и обладает просто безумными ресурсами. Что уж говорить про более мелкие предприятия, которые скованы в своих возможностях и не имеют миллиардов на счетах.
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