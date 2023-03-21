Apple перенесла релиз новой HomePod на 2024 год

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует в ближайшем будущем запустить в продажу свою новую умную колонку HomePod, которая получит огромный сенсорный дисплей и массу новых функций. Теперь же инсайдеры сообщают, что производитель принял решение перенести релиз данной умной колонки на следующий год, потому что на текущий момент у производителя и так готовится огромное количество различных устройств на сентябрь текущего года. Соответственно, в компании приняли решение, что сейчас нет смысла выпускать ещё одну новинку, так как весь интерес относительно этого устройства будет потерян на фоне нового смартфона и ноутбуков. Это значит, что HomePod нового поколения представят только весной следующего года.

На самом деле это вполне нормальное явление — у компании есть запас новинок на ближайшее будущее и смысла выкладывать всё на прилавок сразу просто нет, потому что пользователи просто упустят основные преимущества столь интересного гаджета. Всё же компания планирует выпустить в продажу умную колонку с дисплеем диагональю 7 дюймов, чего обычно предостаточно смартфону или даже компактному планшету, что уж говорить об устройстве, которое должно просто проигрывать музыку. Будем надеяться, конечно, что инсайдеры ошиблись и компания покажет новое устройство раньше, потому что ждать целый год не очень хочется, но, с другой стороны, HomePod это явно не то устройство, которое изменит рынок.
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