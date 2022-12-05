Apple перенесла запуск своего шлема дополненной реальности

На протяжении уже пары лет на просторах интернета гуляет информация о том, что компания Apple готовится к запуску своего шлема дополненной реальности. Конечно, никто не сомневается в том, что производитель действительно работает в этом направлении, но сказать точно каким будет устройство, какие у продукта будут функции и когда именно состоится анонс, безусловно, никто не может. Теперь же появились первые данные о том, что компания перенесла запуск своего шлема, так как устройство довольно сложное в производстве и некоторые технологии требуют доработки и шлифовки. В этом плане Apple обычно подходит к разработке продукта крайне сконцентрировано — компания в своё время даже не выпустила беспроводную зарядку, так как та перегревалась.

Соответственно, со шлемом дополненной реальности задача куда более сложная, так как подобные устройства требуют внушительной производительности, качественных дисплеев и всего в таком духе. Если производитель решил отложить запуск своего шлема, то, видимо, продукт недостаточно хорош и пока что выпускать в продажу его никто не станет. Это может негативно сказаться на отношении к компании, плюс если первое поколение шлемов Apple провалится, то второе поколение уже могут и не покупать. Будем ждать новостей по этому направлению, но, видимо, компания не планирует выпускать шлем в 2023 году. Значит, придется ждать инновационного устройства ещё как минимум год, а за это время конкуренты, может, тоже постараются выпустить что-то достойное.
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