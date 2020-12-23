Apple первой заключила контракт с TSMC на 3-нанометровые процессоры

Гигант из Купертино первым заключил контракт с TSMC на передовой производственный 3-нанометровый процесс. Хотя TSMC пока не подтвердила эту новость, источники в цепочке поставок производителя микросхем заявили, что подготовка к пробному производству 3- и 4-нм уже идет гладко.

3-нм техпроцесс процессоров идет по графику и приближается к своей производственной мощности 600 000 в год и ежемесячной производственной мощности более 50 000 единиц.

Переход TSMC к 3-нм техпроцессу очень выгоден и для Apple, учитывая, что компания собирается включить весь свой портфель электронных продуктов в микросхемы собственной разработки. Производитель iPhone станет первым заказчиком первоначальной партии 3-нм техпроцесса, а также переместит свою линейку Mac и iPad на свои недавно выпущенные чипы серии M. Новый процесс также будет использоваться для микросхем серии A.