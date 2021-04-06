Apple планирует выпустить новые iMac

На просторах интернета на протяжении достаточно длительного периода времени ходит информация о том, что компания Apple планирует выпустить новый iMac с большей диагональю дисплея. Сегодня один из достаточно надежных источников сообщил информацию о том, что как минимум одна модель данного компьютера будет представлена с диагональю свыше 27 дюймов, и он намекает на то, что диагональ будет около 32 дюймов. Производитель планирует выпустить моноблок в том же дизайне, что и фирменный дисплей, а данный дисплей, как вы знаете, имеет диагональ именно в 32 дюйма. С другой стороны, это создаст некую конкуренцию между более компактными компьютерами и ноутбуками с фирменным монитором, так как у пользователя не будет необходимости покупать отдельно монитор.

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