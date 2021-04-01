Apple планирует выпустить умные очки

Похоже, что гарнитура Apple, предназначенная для AR и VR, о которой давно ходят слухи, появится в ближайшие несколько месяцев. Эта новость связана с новым сливом информации от инсайдеров, в которой говорится, что компания может анонсировать новый продукт на своей онлайн-конференции WWDC 2021 в июне. Согласно отчету Bloomberg, гигант из Купертино планирует выпустить гарнитуру смешанной реальности в ближайшие несколько месяцев. Хотя в отчете также добавлено, что производитель iPhone, скорее всего, будет продавать устройство ближе к осени, так как на производство гаджета нужно достаточно много ресурсов. Возможно, на предстоящей выставке мы действительно получим море новой полезной информации. В любом случае, это интересное событие.

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Apple планирует выпустить умные очки

Похоже, что гарнитура Apple, предназначенная для AR и VR, о которой давно ходят слухи, появится в ближайш...
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