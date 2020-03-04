Apple поделился техническим обзором Mac Pro и Pro Display XDR

Технический обзор для Mac Pro и Pro Display XDR доступен в виде файла PDF. Она показывает технические характеристики и возможности на новых устройствах.

Файлы также включают подробный список компонентов, набор функций и внутреннюю структуру Mac Pro. Apple объясняет подробно, почему был выбран тот или иной компонент и какое преимущество он дает.

PDF файл для Pro Display XDR включает тоже самое. Характеристики панели, система RGB подсветки, монтаж конструкции и многое другое. Файла доступны на официальном сайте компании Apple, а также вы можете оставить свой отзыв в комментариях.