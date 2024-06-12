Apple показала новый дизайн CarPlay

Два дня назад компания Apple в рамках фирменного мероприятия WWDC 2024 рассказала о процессе разработки следующего поколения сервиса CarPlay, который был впервые анонсирован в 2022 году. И если верить информации производителя, новая система CarPlay выйдет в релиз уже в этом году. Более того, компания продемонстрировала ряд улучшений, связанных с интерфейсом системы. Например, учитывая, что в большинстве современных электромобилей установлено несколько экранов, Apple предоставляет автопроизводителям и водителям инструменты для настройки интерфейса по своему вкусу. Apple обещает, что панель приборов будет выглядеть и функционировать именно так, как хочет пользователь, но стоит сказать, что не все компании готовы давать доступ системе Apple к бортовому компьютеру транспортного средства.

Именно по этой причине компания Apple активно призывает автопроизводителей к совместной разработке интерфейса CarPlay, что позволит добиться более глубокой интеграции с системами автомобиля. В результате в ближайшем будущем вы, например, сможете управлять климат-контролем электромобиля, настраивать режимы вождения или даже регулировать параметры систем помощи при вождении непосредственно через CarPlay, не переключаясь между ним и основной платформой. Впрочем, пока что официальной даты релиза данной системы нет, а значит, производитель вполне может изменить свои планы в ближайшем будущем, если крупные бренды не согласятся на интеграцию.
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