Apple покажет на WWDC 2022 новый Mac Mini

Ожидается, что WWDC 2022 начнется с минуты на минуту, и в честь этого интернет наполнила очередная порция инсайдов, поскольку популярный интернет-магазин под названием B&H Photo перечислил два невыпущенных продукта Apple раньше официальной презентации. Несмотря на то, что основное выступление, запланированное на сегодняшний вечер, в основном сосредоточено на будущих выпусках программного обеспечения, было несколько случаев, когда компания втиснула несколько аппаратных продуктов в своё мероприятие. Оба списка слитых характеристик изданием были обнаружены 9to5Mac, но, к сожалению, не было предоставлено изображения для M2 Mac mini или Mac mini Tower. Впрочем, верить информации инсайдеров или нет — дело исключительно ваше.

В сети за последнее время было очень много сливов информации, и в одном из них говорилось, что на основном мероприятии будет анонсирован только MacBook Air M2 с переработанным корпусом. Благодаря некоторым подробным рендерам мы знаем, что грядущий портативный гаджет компании будет поставляться с выемкой вверху, разъемом MagSafe, а также разными цветами, чтобы привлечь внимание более широкой демографической группы. При этом ожидать релиза еще чего-то на презентации не стоит — инсайдер Минг-Чи Куо уже заявил, что AR-гарнитура и RealityOS от Apple не будут представлены на WWDC 2022, предполагая, что продукт просто не готов. Благо, гадать нам осталось немного — совсем скоро презентация уже начнется. Там нам все и расскажут.