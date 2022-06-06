Apple покажет на WWDC 2022 новый Mac Mini

В сети за последнее время было очень много сливов информации, и в одном из них говорилось, что на основном мероприятии будет анонсирован только MacBook Air M2 с переработанным корпусом. Благодаря некоторым подробным рендерам мы знаем, что грядущий портативный гаджет компании будет поставляться с выемкой вверху, разъемом MagSafe, а также разными цветами, чтобы привлечь внимание более широкой демографической группы. При этом ожидать релиза еще чего-то на презентации не стоит — инсайдер Минг-Чи Куо уже заявил, что AR-гарнитура и RealityOS от Apple не будут представлены на WWDC 2022, предполагая, что продукт просто не готов. Благо, гадать нам осталось немного — совсем скоро презентация уже начнется. Там нам все и расскажут.