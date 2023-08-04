Apple полностью отказалась от процессоров Intel

Запуск нового компьютера Mac Pro на базе процессора M2 Ultra стал официальным завершением перехода компании Apple от процессоров Intel к собственным системным на кристалле — процесс в итоге отнял у компании всего три года. Этот переход побудил пользователей Mac обновить свои устройства и сподвиг многих пользователей Windows перейти на Mac. Приблизительно половина всех ПК от Apple, купленных во втором квартале текущего года, была приобретена новыми пользователями. При этом переход на Apple Silicon помог Apple увеличить продажи своих компьютеров Mac и расширить свою долю на рынке. Во втором квартале 2019 года компания контролировала 6,3% рынка ПК и продала 4.077 миллиона компьютеров Mac. Во втором квартале 2023 года доля компании на рынке ПК составила уже 8,6%, с общим числом проданных устройств в 5,3 миллиона штук.

Контроль над аппаратным и программным обеспечением позволяет Apple интегрировать различные специализированные ускорители в свои системы на кристалле и максимизировать производительность в определённых приложениях. Кроме того, это позволяет точно настраивать программное обеспечение под эти системы на кристалле. И, безусловно, компания может максимизировать свою прибыль, ведь она больше не платит за процессоры Intel. Проблема только в том, что текущие процессоры компании Apple не поддерживают сторонние видеокарты, что во многом ограничивает потенциальных покупателей компьютеров профессионального уровня и не только.