Apple получила патент на прикосновения в VR

Apple регистрирует множество патентов, и не обязательно, чтобы конечный продукт добрался до релиза. В большинстве случаев компании подают заявки на патенты, чтобы защитить технологии на будущее, но так или иначе они могут достичь конечного продукта. Слухи о AR-гарнитуре и AR-очках Apple ходят уже некоторое время, и компания продолжает получать патенты, связанные с использованием перчаток для обнаружения контакта кожи с различными поверхностями в дополненной и виртуальной реальности. Согласно Patently Apple, перчатки VR могут позволить пользователям выполнять определенные действия, такие как перемещение курсора, прокрутка, открытие документа, выбор и многое другое. Когда используются очки Apple Glasses, для действий может потребоваться контакт кожи к какой-либо поверхности.

В дополнение к этому камера или радиочастотные системы на гарнитуре могут использоваться для отслеживания движения пальцев пользователя. В новом патенте также подробно описывается система, которая требует двух устройств, похожих на Apple Watch, для обнаружения контакта кожа-к-поверхности. Согласно патенту, одно носимое устройство может воспринимать контакт, а другое предназначено для реализации жестов. В патенте также показано кольцо вместо часов, которое может работать с перчатками VR для определенных действий. Вероятно, технологию не так уж просто реализовать, так что говорить о скором релизе подобных контроллеров точно не приходится.
Samsung представил новые Micro LED устройства на выставке IS…
Samsung Electronics демонстрирует будущее технологии Micro LED на выставке Integrated Systems Europe (ISE…
Google купила компанию по производству дисплеев MicroLED…
Сегодня руководитель отдела аппаратного обеспечения Google, Рик Остерлох подтвердил, что компания приобре…
BOE представила революционные мини-светодиоды нового поколен…
Компания BOE хорошо известна тем, что поставляет высококачественные LCD-дисплеи для телевизоров, смартфон…
Очки EE Nreal Air AR поступят в продажу 20 мая…
EE объявила, что новые очки Nreal Air AR появятся в Великобритании, их можно будет купить у компании EE с…
AUO представила новейшие дисплеи для ноутбуков и настольных …
Во время SID Display Week 2022 компания AUO продемонстрировала новинки своих дисплеев, предлагая сверхвыс…
Технология AMD FSR 2.0 добавлена ​​в Unreal Engine 4 и 5…
Технология AMD FSR 2.0 добавлена ​​в Unreal Engine 4 и 5 в качестве плагина. …
TÜV Rheinland и Eyesafe объявляют о сертификате Eyesafe 2.0…
TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland), мировой лидер в области сторонних испытаний и сертификации и Eyesafe…
Samsung и Red Hat объявляют о сотрудничестве в области прогр…
Samsung Electronics и Red Hat объявили сегодня о сотрудничестве в области программного обеспечения. Партн…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor