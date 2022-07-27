Apple получила патент на прикосновения в VR

Apple регистрирует множество патентов, и не обязательно, чтобы конечный продукт добрался до релиза. В большинстве случаев компании подают заявки на патенты, чтобы защитить технологии на будущее, но так или иначе они могут достичь конечного продукта. Слухи о AR-гарнитуре и AR-очках Apple ходят уже некоторое время, и компания продолжает получать патенты, связанные с использованием перчаток для обнаружения контакта кожи с различными поверхностями в дополненной и виртуальной реальности. Согласно Patently Apple, перчатки VR могут позволить пользователям выполнять определенные действия, такие как перемещение курсора, прокрутка, открытие документа, выбор и многое другое. Когда используются очки Apple Glasses, для действий может потребоваться контакт кожи к какой-либо поверхности.

В дополнение к этому камера или радиочастотные системы на гарнитуре могут использоваться для отслеживания движения пальцев пользователя. В новом патенте также подробно описывается система, которая требует двух устройств, похожих на Apple Watch, для обнаружения контакта кожа-к-поверхности. Согласно патенту, одно носимое устройство может воспринимать контакт, а другое предназначено для реализации жестов. В патенте также показано кольцо вместо часов, которое может работать с перчатками VR для определенных действий. Вероятно, технологию не так уж просто реализовать, так что говорить о скором релизе подобных контроллеров точно не приходится.