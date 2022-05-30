Apple получила патент на realityOS для VR-шлема

В начале года несколько разработчиков, в том числе Стив Тротон-Смит, нашли ссылки на «realityOS», операционную систему для гарнитуры виртуальной и дополненной реальности Apple, о которой давно ходят слухи. Теперь, чуть более чем за неделю до начала WWDC 2022, это имя снова появилось в заявках на товарные знаки, которые, по-видимому, связаны с компанией. В пятницу менеджер по продуктам Vox Media Паркер Ортолани опубликовал в социальных сетях две заявки на регистрацию в Бюро по патентам и товарным знакам США. Как указали Паркер и другие инсайдеры, есть основания полагать, что Realityo Systems — это подставная компания, созданная Apple, чтобы скрыть свои следы. Дело в том, что крайний срок подачи иностранных заявок для обеих товарных знаков — 8 июня, что наступает всего через два дня после начала WWDC 2022.

Кроме того, как отмечает 9to5Mac, Realityo Systems LLC имеет тот же адрес, что и Yosemite Research LLC, подставная компания, которую Apple использовала для охраны товарных знаков прошлых версий своей операционной системы macOS, включая macOS Monterey. Еще одним интересным фактом является то, что в некоторых странах Realityo Systems представила заявки на товарные знаки, включающие логотип realityOS, написанный фирменным шрифтом Apple San Francisco. Время подачи заявок предполагает, что Apple приближается к тому дню, когда она будет чувствовать себя комфортно, делясь подробностями о своих амбициях в области дополненной и виртуальной реальности. Тем не менее, мы бы предостерегли от ожидания анонса уже на следующей неделе. В своем последнем информационном бюллетене Power On Марк Гурман из Bloomberg предсказывает, что компания не будет проводить «полномасштабную презентацию» своей гарнитуры смешанной реальности на WWDC.
Chatreey AMR5 - мини-ПК на базе Ryzen 5 5600U на Aliexpress…
Chatreey AMR5 - мини-ПК на базе Ryzen 5 5600U на AliexpressНа Aliexpress в продаже появился мини-ПК с производительной платформой. Система Chatreey AMR5 основана на…
Steam Deck можно ремонтировать самостоятельно…
Steam Deck можно ремонтировать самостоятельноМы знали, что после запуска Steam Deck от Valve ремонт своими руками будет проще, чем ремонт большинства …
MSI представляет моноблоки серии Modern AM242 и Modern AM272…
MSI представляет моноблоки серии Modern AM242 и Modern AM272На выставке Computex 2022, компания MSI представила новейшие продукты, среди которых два моноблока Modern…
Продажи PlayStation 5 оставляют желать лучшего…
Продажи PlayStation 5 оставляют желать лучшегоSony объявила, что в прошлом квартале (Q4) было продано всего 2 миллиона единиц PlayStation 5, в результа…
Флагманский телефон HTC задерживается…
Флагманский телефон HTC задерживаетсяМногие удивятся, услышав новость от компании HTC, однако компания планирует выпустить новый флагманский т…
Steam Deck получила важнейшую функцию…
Steam Deck получила важнейшую функциюСамая крутая особенность Steam Deck — это то, как портативный игровой ПК позволяет вам получить максималь…
ECS представила мини-ПК LIVA One A300…
ECS представила мини-ПК LIVA One A300Elitegroup Computer Systems (ECS) представила высокопроизводительный, энергоэффективный и многозадачный м…
Apple последним апдейтом сломала AirTags…
Apple последним апдейтом сломала AirTagsСогласно новости издания Wall Street Journal, AirTags от Apple рассылают «фантомные» предупреждения, кото…
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor