Apple получила патент на realityOS для VR-шлема

Кроме того, как отмечает 9to5Mac, Realityo Systems LLC имеет тот же адрес, что и Yosemite Research LLC, подставная компания, которую Apple использовала для охраны товарных знаков прошлых версий своей операционной системы macOS, включая macOS Monterey. Еще одним интересным фактом является то, что в некоторых странах Realityo Systems представила заявки на товарные знаки, включающие логотип realityOS, написанный фирменным шрифтом Apple San Francisco. Время подачи заявок предполагает, что Apple приближается к тому дню, когда она будет чувствовать себя комфортно, делясь подробностями о своих амбициях в области дополненной и виртуальной реальности. Тем не менее, мы бы предостерегли от ожидания анонса уже на следующей неделе. В своем последнем информационном бюллетене Power On Марк Гурман из Bloomberg предсказывает, что компания не будет проводить «полномасштабную презентацию» своей гарнитуры смешанной реальности на WWDC.