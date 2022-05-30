Apple получила патент на realityOS для VR-шлема

В начале года несколько разработчиков, в том числе Стив Тротон-Смит, нашли ссылки на «realityOS», операционную систему для гарнитуры виртуальной и дополненной реальности Apple, о которой давно ходят слухи. Теперь, чуть более чем за неделю до начала WWDC 2022, это имя снова появилось в заявках на товарные знаки, которые, по-видимому, связаны с компанией. В пятницу менеджер по продуктам Vox Media Паркер Ортолани опубликовал в социальных сетях две заявки на регистрацию в Бюро по патентам и товарным знакам США. Как указали Паркер и другие инсайдеры, есть основания полагать, что Realityo Systems — это подставная компания, созданная Apple, чтобы скрыть свои следы. Дело в том, что крайний срок подачи иностранных заявок для обеих товарных знаков — 8 июня, что наступает всего через два дня после начала WWDC 2022.

Кроме того, как отмечает 9to5Mac, Realityo Systems LLC имеет тот же адрес, что и Yosemite Research LLC, подставная компания, которую Apple использовала для охраны товарных знаков прошлых версий своей операционной системы macOS, включая macOS Monterey. Еще одним интересным фактом является то, что в некоторых странах Realityo Systems представила заявки на товарные знаки, включающие логотип realityOS, написанный фирменным шрифтом Apple San Francisco. Время подачи заявок предполагает, что Apple приближается к тому дню, когда она будет чувствовать себя комфортно, делясь подробностями о своих амбициях в области дополненной и виртуальной реальности. Тем не менее, мы бы предостерегли от ожидания анонса уже на следующей неделе. В своем последнем информационном бюллетене Power On Марк Гурман из Bloomberg предсказывает, что компания не будет проводить «полномасштабную презентацию» своей гарнитуры смешанной реальности на WWDC.