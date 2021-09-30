Apple предоставили разработчикам и тестировщикам tvOS 15.1 beta 2 с поддержкой SharePlay

Apple теперь выпускает tvOS 15.1 beta 2 для общедоступных бета-тестеров. Более того, компания также раздает бета-версию 2 HomePod 15.1 избранным разработчикам.С SharePlay пользователи смогут звонить по FaceTime во время прослушивания песен, просмотра фильмов и телешоу. На данный момент tvOS 15.1 beta 2 доступна только разработчикам, но скоро должна появиться публичная бета-версия.

Для бета-версии HomePod 15.1, которая также связана с операционной системой tvOS, Apple снова тестирует поддержку Lossless и Dolby Atmos. К сожалению, бета-версия HomePod доступна только избранным разработчикам.
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