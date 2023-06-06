Apple представила Vision Pro

После долгих лет слухов и предположений компания Apple наконец заявила о своём желании выйти на рынок дополненной реальности, представив свой собственный шлем нового поколения. На конференции разработчиков WWDC 2023 компания представила Vision Pro — это гарнитуру XR, сочетающую виртуальную и дополненную реальность. Это первое новое крупное аппаратное устройство от Apple с момента выпуска Apple Watch в 2015 году, так что релиз на самом деле очень серьёзный. В компании отметили, что продажи новинки стартуют в следующем году, начиная с цены в 3499 долларов, но уже в ближайшее время устройство в формате демонстрации попадёт на прилавки официальных магазинов.

Стоит отметить, что гарнитура имеет одностороннее ламинированное стекло с внушительным набором камер и сенсоров, плюс рамка получила кнопку для фото и видео, а также цифровую камеру для переключения между уровнями AR и VR. Каркас Vision Pro имеет специальную конструкцию, которая пропускает воздух через отверстия в системе для охлаждения. Соответственно, гаджет в процессе работы всё же будет издавать определённый шум, так как система охлаждения в данном случае активная. Сама Apple называет гарнитуру самым передовым устройством личной электроники на сегодняшний день и говорит, что новинка основана на более чем 5000 патентах. И контента у новинки действительно очень много, но как это будет работать в реальной жизни пока что не совсем понятно. Будем ждать новостей и реальных отзывов.
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