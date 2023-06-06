Apple представила Vision Pro

Стоит отметить, что гарнитура имеет одностороннее ламинированное стекло с внушительным набором камер и сенсоров, плюс рамка получила кнопку для фото и видео, а также цифровую камеру для переключения между уровнями AR и VR. Каркас Vision Pro имеет специальную конструкцию, которая пропускает воздух через отверстия в системе для охлаждения. Соответственно, гаджет в процессе работы всё же будет издавать определённый шум, так как система охлаждения в данном случае активная. Сама Apple называет гарнитуру самым передовым устройством личной электроники на сегодняшний день и говорит, что новинка основана на более чем 5000 патентах. И контента у новинки действительно очень много, но как это будет работать в реальной жизни пока что не совсем понятно. Будем ждать новостей и реальных отзывов.