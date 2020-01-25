Apple представила macOS Catalina 10.15.3 Beta 3 для разработчиков

Apple выпустила новое бета-обновление для разработчиков. Для того чтобы загрузить новую бета-версию, необходимо обновить программу через системные настройки. Третья бета-версия предназначена только для разработчиков. Однако, обычные пользователи тоже могут установить её, зарегистрировавшись в Apple Beta Software Program.

Это новое обновление содержит исправления ошибок. Проделаны работы по улучшению связанные с производительностью. В macOS Catalina 10.15.3 есть режим повышенной производительности "Pro Mode". Она снимает ограничения скорости вентилятора и энергопотребления, для обеспечения лучшей производительности.